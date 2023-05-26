Военнослужащие Отдельной общевойсковой армии показали высокий профессионализм на учениях "Гейдар Алиев-2023" (ВИДЕО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 25 мая в 21:47)

БАКУ /Trend/ - В городе Карс Турецкой Республики завершились совместные боевые стрелковые тактические учения "Гейдар Алиев-2023".

Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, военнослужащие Отдельной общевойсковой армии, участвовавшие в учениях, посвященных 100-летию образования Турецкой Республики и 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, успешно выполнили боевые задачи и показали высокие результаты.

Командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев посетил город Карс для того, чтобы понаблюдать за совместными тактическими учениями с боевой стрельбой «Гейдар Алиев-2023». В рамках визита были посещены памятники великому лидеру Мустафе Кемалю Ататюрку и великому лидеру Гейдару Алиеву в городе Карс.

В рамках учений была представлена ​​информация о дислокации войск в этом районе, а также мероприятиях, которые будут проводиться поэтапно, современном вооружении и боевой технике. После ознакомления с планом был дан старт этапу боевой стрельбы. Согласно сценарию учений, подразделения специального назначения штурмовали пещеру, где находилась террористическая группа условного противника. Экипажи танков, БМП, артиллерийских и противотанковых подразделений при поддержке вертолетов с полной точностью уничтожили условные позиции противника. Снайперы выполнили практические стрельбы с разных дистанций. Учения завершились прыжками с парашютом, в ходе которых в небе были развернуты портреты великого лидера Мустафы Кемаля Ататюрка и великого лидера Гейдара Алиева, а также национальные флаги обеих братских стран. Военнослужащие, отличившиеся в учениях, были награждены ценными подарками. В завершение было сделано памятное фото.

По завершении учений военнослужащие Отдельной общевойсковой армии перешли мост «Умид» через реку Араз и вернулись к местам службы.