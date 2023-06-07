Омбудсмен Азербайджана встретилась с делегацией Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева встретилась с делегацией Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) во главе с директором по политике и сотрудничеству Андреасом Клейзером.

Об этом сообщили в среду Trend в Аппарате омбудсмена.

Было отмечено, что ICMP работает с правительствами, институтами гражданского общества и международными организациями для решения вопросов, связанных с лицами, пропавшими без вести в результате военных конфликтов, нарушений прав человека, стихийных бедствий, незаконной миграции и других причин.

Сабина Алиева подробно проинформировала о мандате омбудсмена и направлениях деятельности в области защиты прав и свобод человека. Она отметила, что прием обращающихся лиц ведется как в Аппарате омбудсмена, так и в региональных центрах. Обращения принимаются круглосуточно, через центр обработки вызовов “916”, в электронном виде и через социальные сети, и предпринимаются необходимые меры по оперативному устранению нарушений, ответам на информационные запросы граждан.

Омбудсмен проинформировала, что в Первой Карабахской войне пропали без вести около 4 000 азербайджанцев, их судьба до сих пор неизвестна. Она отметила, что Армения несет ответственность за грубые нарушения прав человека и норм международного гуманитарного права, и рассказала о том, что этот вопрос поднят на международных платформах, в том числе предприняты обращения в соответствующие международные структуры и организации. Сабина Алиева отметила, что Армения, удерживавшая наши земли под оккупацией в течение почти 30 лет, совершила минный террор, и нашей стране до сих пор не предоставлены точные карты заминированных территорий, в результате чего жертвами мин стали многочисленные мирные жители. Она добавила, что для расследования фактов, связанных с нарушением Арменией норм и принципов международного гуманитарного права в военное и послевоенное время, Аппаратом омбудсмена были проведены фактологические миссии, расследования на местах, подготовлены отчеты и заявления, основанные на полученных материалах, которые были направлены в соответствующие международные правозащитные структуры.

Также на встрече были обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия между учреждениями.