БАКУ /Trend/ - Объявлены даты следующих заседаний внеочередной сессии парламента Азербайджана. Заседания пройдут 23 и 24 июня.

Об этом сообщили в четверг Trend в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса (парламент).

Было отмечено, что в повестку заседания, которое состоится 24 июня, включены 20 вопросов:

1. Проект постановления Милли Меджлиса о назначении Низами Абдулла оглу Сафарова членом Судебно-правового совета Азербайджанской Республики.

2. Законопроект "О космической деятельности" (третье чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в закон "О производственных и бытовых отходах" (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в закон "О дорожном движении" (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон "Об обеспечении единства измерений".

8. Законопроект о внесении изменений в закон "Об автомобильном транспорте" (второе чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (второе чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (второе чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в закон "О дорожном движении" (второе чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в закон "О лицензиях и разрешениях" (второе чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной пошлине" (второе чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали "25-летие Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (1998-2023)" (первое чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали "30-летие структуры, обеспечивающей безопасность Президента Азербайджанской Республики (1993-2023)" (первое чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "30-летие органов охраны стратегических объектов Азербайджанской Республики (1993-2023)" (первое чтение).

17. Законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "30-летие специальных органов связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики (1993-2023)" (первое чтение).

18. Законопроект "О платежных услугах и платежных системах" (первое чтение).

19. Законопроект "О государственных закупках" (первое чтение).

20. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана, законы "Об энергетике", "О бюджетной системе", "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" и "Об административном производстве" (первое чтение).