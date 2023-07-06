Франция присвоила себе 90% земель Гвианы - Морис Пиндар

БАКУ /Trend/ - 90 процентов земель Гвианы присвоено Францией, а ее природные ресурсы разграбляются.

Об этом сказал член движения "За социальную свободу и деколонизацию Французской Гвианы" Морис Пиндар во время мероприятия в Баку на тему "К полному искоренению колониализма", сообщает в четверг Trend.

"В нашей стране 50 процентов населения живет в бедности, а 40 процентов - безработные. Наши природные ресурсы разграбляются Францией. Наши чиновники так же назначаются французским правительством", - добавил он.

Отметим, что в Бакинском конгресс-центре в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения проводится мероприятие на тему "К полному искоренению колониализма".