Франция начинала свою колонизацию с геноцида - депутат Национальной Ассамблеи Франции

БАКУ /Trend/ - Франция начинала свою колонизацию с геноцида, депортировав африканцев.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Национальной Ассамблеи Франции от Французской Гвианы Жан-Виктор Кастор.

"Гвиана до сих пор считается военной колонией Франции. Мы хотим освободить Гвиану от колонизации, чтобы это было отражено в документах. Мы хотим получить поддержку и от других стран. Сегодня в результате колонизации сложилась драматическая ситуация. Франция хочет, чтобы местное население обнищало. Мешает нам использовать наши собственные ресурсы. На международном уровне Франция блокировала нас во всех сферах. Мы изучаем только историю и географию Франции. Мы не можем воспользоваться нашими собственными законами и правами. Даже наше право голоса было единогласно отвергнуто Францией", - добавил он.

Отметим, что в Бакинском конгресс-центре в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения проводится мероприятие на тему "К полному искоренению колониализма".