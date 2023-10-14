Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Названа дата проведения чрезвычайного заседания глав МИД ОИС

Политика Материалы 14 октября 2023 16:11 (UTC +04:00)
Названа дата проведения чрезвычайного заседания глав МИД ОИС

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ – 18 октября в Джидде (Саудовская Аравия) состоится чрезвычайное заседание министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как передает в субботу Trend, об этом сообщили турецкие СМИ.

На заседании будет обсуждаться израильско-палестинский конфликт и недавняя ситуация в регионе.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. В результате число погибших превысило 1 300 человек, 3 300 получили ранения.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости