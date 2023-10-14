Названа дата проведения чрезвычайного заседания глав МИД ОИС

БАКУ /Trend/ – 18 октября в Джидде (Саудовская Аравия) состоится чрезвычайное заседание министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как передает в субботу Trend, об этом сообщили турецкие СМИ.

На заседании будет обсуждаться израильско-палестинский конфликт и недавняя ситуация в регионе.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. В результате число погибших превысило 1 300 человек, 3 300 получили ранения.