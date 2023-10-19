Названо количество указов и распоряжений, подписанных Президентом Ильхамом Алиевым за последние 20 лет

БАКУ/Trend/ – В 2003-2023 годах Президентом Ильхамом Алиевым было подписано в общей сложности более 6 080 указов и более 14 290 распоряжений, многие из которых социально-экономического характера.

Как передает в четверг Trend, об этом в своей статье, опубликованной в официальной печати, сообщил заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики Сулейман Исмайлов.

Было отмечено, что глава государства, являясь лидером-реформатором с современным мировоззрением, выдвигает очень важные инициативы, для постоянного совершенствования механизма управления на основе современных тенденций, укрепления общественной солидарности, определяет новые стандарты и модели обслуживания граждан и народа.

"В связи с этим следует особо отметить открытие Центра приема граждан Администрации Президента в марте 2022 года. Центр, созданный с целью обеспечения удовлетворенности граждан, повышения качества отношений между должностными лицами и гражданами на более высокий уровень, повышения прозрачности приема граждан, более оперативного рассмотрения обращений граждан, имеет все условия для организации этой работы. Как правило, каждое из обращений граждан, поступающих в Администрацию Президента, тщательно анализируется, и все поднятые вопросы рассматриваются в оперативном порядке.

Президенту Ильхаму Алиеву ежедневно адресуется значительное количество благодарственных писем. Проникновенные слова, содержащиеся в этих письмах, которые отражают глубокие чувства благодарности людей, их согласие с проводимой политикой, можно считать одним из главных показателей гражданского удовлетворения. Граждане считают своим моральным долгом передать через благодарственные письма главе государства чувства удовлетворения за проделанную работу по развитию и дальнейшему укреплению Азербайджана, а также решению проблем.

Многочисленные письма также являются наивысшей оценкой граждан широкомасштабной политики, проводимой главой государства с большой верой, решимостью и настойчивостью на пути всестороннего развития Азербайджана", - говорится в статье С.Исмайлова.