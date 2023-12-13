Официальное заявление МККК об освобожденных сегодня военнослужащих

БАКУ /Trend/ - Представители Международного комитета Красного Креста (МККК), в соответствии с мандатом данной организации, сегодня посетили освобожденных лиц, оценили обращение с ними и условия их содержания.

Об этом в среду сообщила Trend руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

По ее словам, МККК также создал условия для восстановления или продолжения связи этих лиц с их семьями.

"Мы встречались и разговаривали с этими людьми перед их обменом. Все они выразили желание вернуться домой", - отметила И.Гусейнова.

Отметим, что руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Азербайджанская Республика освободила 32 армянских военнослужащих.

В свою очередь Республика Армения освободила двух азербайджанских военнослужащих.

Напомним, что в апреле текущего года из-за ограниченной видимости в неблагоприятных погодных условиях на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана пропали без вести военнослужащие азербайджанской армии - Бабиров Агшин Габиль оглу (2004 года рождения) и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу (2003 года рождения). Позже стало известно, что они были взяты в плен ВС Армении.

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