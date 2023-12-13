Новые реалии, созданные Азербайджаном, приносят свои плоды - депутат (Видеоинтервью)

БАКУ /Trend/ - Сегодня, руководствуясь ценностями гуманизма и как шаг доброй воли, Азербайджанская Республика освободила 32 армянских военнослужащих. Республика Армения в свою очередь освободила 2 азербайджанских военнослужащих. Это еще раз подтвердило, что Азербайджан прав в своей позиции и переговоры между двумя странами без посредников дают более эффективные результаты.

Как сказал Trend в среду депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Махир Аббасзаде, обмен пленными является важным событием с точки зрения нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Это довольно важный вопрос с точки зрения вклада в установление мира. При этом данный процесс осуществляется без посредников. Это означает, что стороны могут договориться и по другим вопросам", - сказал Аббасзаде.

Представляем вниманию видеоинтервью.

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