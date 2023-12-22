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Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Азербайджаном - Си Цзинпинь

Политика Материалы 22 декабря 2023 11:17 (UTC +04:00)
Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Азербайджаном - Си Цзинпинь

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Азербайджаном, готов продолжать с Вами совместные усилия для поднятия двусторонних отношений дружбы и сотрудничества на новый уровень во имя благополучия наших стран и народов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

Он отметил, что Китай и Азербайджан являются традиционными дружественными партнерами.

"В настоящее время китайско-азербайджанские отношения развиваются очень хорошо и стабильно, постоянно укрепляется политическое взаимное доверие, успешно продвигается сотрудничество в различных сферах", - подчеркивается в письме.

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