Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Азербайджаном - Си Цзинпинь

БАКУ /Trend/ - Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Азербайджаном, готов продолжать с Вами совместные усилия для поднятия двусторонних отношений дружбы и сотрудничества на новый уровень во имя благополучия наших стран и народов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

Он отметил, что Китай и Азербайджан являются традиционными дружественными партнерами.

"В настоящее время китайско-азербайджанские отношения развиваются очень хорошо и стабильно, постоянно укрепляется политическое взаимное доверие, успешно продвигается сотрудничество в различных сферах", - подчеркивается в письме.