БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определены виды споров, которые могут быть разрешены в арбитражном суде

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в новом законопроекте "Об арбитраже", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, коммерческие споры, а также все споры, по которым стороны имеют право распоряжаться предметом спора и не затрагивают права, законные интересы третьих лиц, могут быть разрешены в арбитражном суде.

С учетом статьи 13.3 настоящего закона, следующие дела не могут быть разрешены в арбитражном суде:

- связанные с преступлениями и административными правонарушениями;

- вытекающие из административных и иных публичных правоотношений;

- споры, возникающие из-за семейных отношений;

- связанные с юридическим положением (статусом) лица;

- трудовые споры;

- споры в области охраны окружающей среды;

- наследственные дела;

- споры, связанные с определением прав интеллектуальной собственности и регистрацией этих прав;

- споры, возникающие в связи с конкурентным правом и защитой прав потребителей, а также потребительским кредитованием;

- споры, связанные с правом собственности и другими имущественными правами на недвижимое имущество, расположенное на территории Азербайджанской Республики;

- о несостоятельности и банкротстве;

- по искам, связанным с ликвидацией юридического лица или отменой его решений (при наличии у юридического лица юридического адреса или места нахождения в Азербайджанской Республике);

- споры, в которых физические лица являются сторонами (если эти споры не связаны с предпринимательской деятельностью физических лиц);

- о претензиях к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки грузов;

- споры, связанные с предоставлением в аренду недвижимости, расположенной на территории Азербайджанской Республики.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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