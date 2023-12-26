БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определены виды споров, которые могут быть разрешены в арбитражном суде
Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в новом законопроекте "Об арбитраже", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).
Согласно законопроекту, коммерческие споры, а также все споры, по которым стороны имеют право распоряжаться предметом спора и не затрагивают права, законные интересы третьих лиц, могут быть разрешены в арбитражном суде.
С учетом статьи 13.3 настоящего закона, следующие дела не могут быть разрешены в арбитражном суде:
- связанные с преступлениями и административными правонарушениями;
- вытекающие из административных и иных публичных правоотношений;
- споры, возникающие из-за семейных отношений;
- связанные с юридическим положением (статусом) лица;
- трудовые споры;
- споры в области охраны окружающей среды;
- наследственные дела;
- споры, связанные с определением прав интеллектуальной собственности и регистрацией этих прав;
- споры, возникающие в связи с конкурентным правом и защитой прав потребителей, а также потребительским кредитованием;
- споры, связанные с правом собственности и другими имущественными правами на недвижимое имущество, расположенное на территории Азербайджанской Республики;
- о несостоятельности и банкротстве;
- по искам, связанным с ликвидацией юридического лица или отменой его решений (при наличии у юридического лица юридического адреса или места нахождения в Азербайджанской Республике);
- споры, в которых физические лица являются сторонами (если эти споры не связаны с предпринимательской деятельностью физических лиц);
- о претензиях к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки грузов;
- споры, связанные с предоставлением в аренду недвижимости, расположенной на территории Азербайджанской Республики.
После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
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