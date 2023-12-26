БАКУ /Trend/ - В Азербайджане коммерческие споры исключаются из сферы применения медиации.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в предложенной поправке к закону "О медиации", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Было отмечено, что изменения связаны с развитием и расширением механизма решения коммерческих споров через институт арбитража, который считается одним из альтернативных средств урегулирования споров, что отражено в законопроекте "Об арбитраже", представленном в Милли Меджлис.

В проекте предлагается исключить требование об участии в предварительной медиационной сессии по досудебным коммерческим спорам.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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