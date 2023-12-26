В Азербайджане продлевается срок обязательного применения детальных планов по строительным проектам еще на 3 года

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане срок обязательного применения детальных планов по строительным проектам продлевается еще на три года.

Как сообщает во вторник Trend, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к Градостроительному и строительному кодексу, которая была внесена в повестку дня сегодняшнего заседания Милли Меджлиса (парламент).

Согласно статье 11.1 данного кодекса, объекты строительства должны соответствовать требованиям, установленным градостроительной документацией, в том числе детальным планом. Однако поскольку работа по подготовке и утверждению детальных планов всех населенных пунктов еще не завершена, возникла необходимость отложить срок обязательного применения детального плана.

Предложение предусматривает продление срока с 11 до 14 лет. В последний раз этот срок продлевался с 8 до 11 лет в 2021 году.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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