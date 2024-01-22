Закир Гасанов встретился с ректором Национального университета обороны Турции

БАКУ /Trend/ - 22 января министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с ректором Национального университета обороны Турецкой Республики профессором Эрханом Афйонджу, находящейся с визитом в нашей стране.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов отметил, что двустороннее военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией основано на дружественных и братских отношениях. Министр обороны выразил удовлетворение высоким уровнем сотрудничества с братской Турцией в сфере военного образования, равно как и в других областях. Он отметил благотворное влияние взаимного обмена опытом в области военного образования на повышение знаний и навыков военнослужащих.

Выразив признательность за искренний прием и оказанное гостеприимство, профессор Э.Афйонджу поздравил министра обороны с восстановлением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также с достижениями в азербайджанской армии. Была отмечена важность продолжения реформ в области военного образования, а также взаимных визитов в этом направлении.

На встрече была особо подчеркнута важность изучения военной истории и героических летописей обеих стран, стороны провели обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затем делегация, возглавляемая Э.Афйонджу, встретилась с первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым и советником министра обороны генерал-полковником Бахтияром Эрсаем. На состоявшихся встречах было отмечено, что между Азербайджаном и Турцией имеются обширные возможности для расширения сотрудничества в сфере военного образования.

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