Наблюдатели БДИПЧ/ОБСЕ ознакомились в Саатлы с подготовкой к выборам

БАКУ /Trend/ - В Саатлинском избирательном округе №66 зарегистрировано 50 616 избирателей и создано 50 избирательных участков. В связи с продолжающимся уточнением списков избирателей их число может возрасти.

Как сообщает Trend, об этом сказал сайту secki-2024.az председатель окружной избирательной комиссии Ариф Алиев.

Он отметил, что процесс подготовки к выборам продолжается в полном соответствии с законодательством.

"На семи избирательных участках установлены веб-камеры. Кроме того, в 12 избирательных участках установлены пандусы для избирателей с ограниченными возможностями здоровья. В районе зарегистрировано 639 наблюдателей. Представители Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ) так же ознакомились с подготовкой к выборам в избирательном округе", - добавил А.Алиев.

Председатель окружной комиссии также отметил, что для членов избирательных комиссий проведены обучающие тренинги, проведена работа по информированию об избирательном процессе.

Отметим, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля.