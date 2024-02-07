В посольстве Азербайджана в Китае завершилось голосование на президентских выборах (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана на избирательном участке №44 Ясамальского второго избирательного округа №16, созданном в посольстве Азербайджанской Республики в Китайской Народной Республике, началось в 08:00 утра по местному времени и завершилось в 19:00 вечера.

Как сообщили в среду Trend в посольстве, в голосовании приняли участие граждане Азербайджана, находящиеся на консульской регистрации в посольстве, летный и кабинный экипаж воздушного судна ЗАО "Азербайджанские авиалинии", выполнявшего рейс Баку-Пекин-Баку, и избиратели, по разным причинам находившиеся в Пекине в день президентских выборов.

Граждане Азербайджана проявили особую активность на выборах, которые прошли в праздничном настроении.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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