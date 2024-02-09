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Постоянное представительство Азербайджана при ОБСЕ ответило армянской делегации (ФОТО)

Политика Материалы 9 февраля 2024 15:55 (UTC +04:00)
Постоянное представительство Азербайджана при ОБСЕ ответило армянской делегации (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Армения, несущая полную ответственность за начало агрессивной войны против Азербайджана и оккупировавшая 20 процентов территорий Азербайджана в нарушение международного права и принципов ОБСЕ, является последней страной, которая может критиковать и читать лекции другим странам по вопросам прав человека, правовым и историческим вопросам.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в ответном заявлении Постоянного представительства Азербайджана при ОБСЕ армянской делегации.

"Госпожа президент, вызывает сожаление, что Ваш призыв к конструктивным действиям для прогресса в направлении мирного соглашения и нормализации отношений, озвученный в ноябре прошлого года и сегодня во время вашего визита в регион, не был услышан делегацией Армении здесь, в ОБСЕ.

Напротив, несмотря на динамизм и прогресс в двусторонних переговорах, и даже, хоть и небольших мер по построению доверия, согласованных обеими странами, мы сталкиваемся со своеобразной ситуацией. Риторика делегации Армении в ОБСЕ остается неизменной, она снова и снова повторяет устаревшие представления о конфликте, которые бесполезны и не приближают к миру ни на дюйм.

После восстановления суверенитета Азербайджана над всей его территорией и самороспуска незаконного режима "Мики Мауса", созданного Арменией на бывших оккупированных территориях, армянская делегация должна, наконец, принять новую реальность и примириться с ней, сфокусировавшись на выполнении взятых на себя обязательств по нормализации межгосударственных отношений, основанных на взаимном признании и уважении суверенитета и территориальной целостности друг друга.

Армения уже должна понять, что только мирные и добрососедские отношения с Азербайджаном, основанные на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности, могут обеспечить региональную безопасность, построить доверие и сформировать условия для ликвидации последствий почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий, безопасного и добровольного возвращения всех переселенцев, включая азербайджанцев, изгнанных из Армении.

По мере продвижения усилий по реинтеграции и реабилитации мы уверены, что армянские жители, переехавшие в Армению, увидят, что жизнь в Карабахском регионе Азербайджана отличается от искаженных кадров, снятых Арменией. Однако заявления, сделанные сегодня армянской делегацией, показывают, что Армения боится именно этого.

Армения должна возместить ущерб, нанесенный Азербайджану и его народу", - говорится в заявлении.

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Постоянное представительство Азербайджана при ОБСЕ ответило армянской делегации (ФОТО)
Постоянное представительство Азербайджана при ОБСЕ ответило армянской делегации (ФОТО)
Постоянное представительство Азербайджана при ОБСЕ ответило армянской делегации (ФОТО)
Постоянное представительство Азербайджана при ОБСЕ ответило армянской делегации (ФОТО)
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