Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Люксембургом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках своего участия в Анталийском дипломатическом форуме провел встречу с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и внешней торговли Великого Герцогства Люксембург, министром по сотрудничеству и гуманитарным вопросам Ксавье Беттелем.

Как сообщили в субботу Trend в МИД Азербайджана, на встрече с удовлетворением была отмечена активизация азербайджано-люксембургских контактов, подчеркнута важность политического диалога между двумя странами.

"Была отмечена необходимость активизации политического диалога, взаимных визитов для развития сотрудничества между Азербайджаном и Люксембургом. В ходе встречи противоположная сторона была подробно проинформирована об агрессии Армении против Азербайджана и оккупации, длившейся почти 30 лет, о нынешнем состоянии и перспективах мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, текущей ситуации в регионе. В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес",- говорится в сообщении ведомства.

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