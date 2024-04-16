БАКУ /Trend/ - Еще четыре лица, объявленные в международный розыск, экстрадированы в Азербайджан.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, на основании ходатайства Генпрокуратуры Азербайджана, Генеральной прокуратурой Российской Федерации в соответствии с требованиями Конвенции от 07 октября 2002 года "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", было принято решение об экстрадиции граждан Азербайджанской Республики Шовкатбека Мустафаева, Илькина Рустамова, Ровшана Амирханлы и Нихада Салимли.

Так, поскольку были выявлены серьезные подозрения в совершении преступлений против здоровья Нихадом Салимли, против собственности Шовкатбеком Мустафаевым, Илькином Рустамовым и Ровшаном Амирханлы, было принято решение о привлечении их в качестве обвиняемых, и объявлении их в международный розыск за уклонение от следствия и укрывательство.

Указанные лица были задержаны на территории Российской Федерации и доставлены сегодня в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджанской Республики.

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