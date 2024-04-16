Президент Ильхам Алиев: После ввода в строй Ширванского оросительного канала заполнится и озеро Гаджигабул

БАКУ /Trend/ - Планируемый к реализации новый проект реконструкции Ширванского оросительного канала охватит 230 тысяч гектаров посевных площадей.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 апреля в выступлении на церемонии закладки фундамента Ширванского оросительного канала.

Отметив, что большую их часть составляют новые орошаемые посевные площади, глава государства сказал:

"Если раньше этот канал охватывал 8 районов, то теперь он охватит 10 районов и последней его точкой будет озеро Гаджигабул <�…>. Озеро Гаджигабул уже более 10 лет полностью высохло. После ввода в строй канала заполнится и озеро, что очень положительно скажется на природе".