США приветствуют усилия Азербайджана и Армении по делимитации границ

БАКУ /Trend/ - США приветствуют сообщение о том, что Армения и Азербайджан определили Алма-Атинскую декларацию 1991 года в качестве основы для делимитации границы между двумя странами. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в субботу на своей странице в X, передает Trend.

«Это важный шаг на пути к заключению прочного мирного соглашения», - заявил Блинкен.

Отметим, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности Армении и Азербайджана.

В ходе заседания комиссии согласовали ряд вопросов, в том числе возвращение азербайджанской стороне четырех ранее оккупированных сел Газахского района.