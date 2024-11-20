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Азербайджан предпринимает очень важные и активные шаги по цифровизации Среднего коридора - Леван Давиташвили

Политика Материалы 20 ноября 2024 22:19 (UTC +04:00)
Азербайджан предпринимает очень важные и активные шаги по цифровизации Среднего коридора - Леван Давиташвили
Фото: COP29

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан предпринимает очень важные и активные шаги по цифровизации транспортной инфраструктуры в Среднем коридоре. Об этом сказал первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, принявший участие в министерском "круглом столе" на тему "Устойчивый, цифровой Средний коридор и за его пределами" в рамках COP29, передает Trend.

Министр отметил, что очень важно оптимизировать операции в Среднем коридоре, обеспечить конкурентоспособность в долгосрочной перспективе и привлечь больше грузов в Азербайджан.

«Это интересно и для Грузии», - сказал Л.Давиташвили.

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