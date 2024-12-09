Утвержден протокол о внесении изменений в согл==== - Указ (Дополнено)

Утвержден протокол о внесении изменений в соглашение о партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии, подписанное в Бухаресте - Указ (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении "Протокола поправок к соглашению о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии", подписанному 3 сентября 2024 года в городе Бухарест.

Как сообщает в понедельник Trend, после вступления протокола в силу министерство энергетики Азербайджана должно обеспечить реализацию его положений.

Министерству иностранных дел поручено направить уведомление правительствам Грузии, Румынии и Венгрии о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления протокола в силу.