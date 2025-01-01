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Президент Ильхам Алиев: В Карабах и Восточный Зангезур уже вернулись около 10 тысяч бывших вынужденных переселенцев

Политика Материалы 1 января 2025 00:05 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: В Карабах и Восточный Зангезур уже вернулись около 10 тысяч бывших вынужденных переселенцев
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В Карабах и Восточный Зангезур уже вернулись около 10 тысяч бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура идет успешно. На эти земли уже вернулись около 10 тысяч бывших вынужденных переселенцев, для них созданы прекрасные условия. В целом, на освобожденных территориях живут, трудятся как на новых предприятиях, социальных объектах, так и на строительных работах свыше 30 тысяч человек. В следующем году, конечно, число граждан, которые туда вернутся, в значительной степени увеличится", - сказал глава государства.

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