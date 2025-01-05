Глава МЧС Азербайджана наградил ряд сотрудников профильного ведомства Казахстана

БАКУ /Trend/ - Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров наградил группу сотрудников МЧС Казахстана, принимавших участие в спасательной операции после крушения 25 декабря 2024 года вблизи Международного аэропорта Актау самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный.
Об этом Trend сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.
Приказом министра нижеперечисленные сотрудники МЧС Казахстана награждены нагрудным знаком "За сотрудничество":
- Сейталин Азамат Серикович;
- Аминов Тимур Владимирович;
- Айдаров Кани Манапович;
- Караев Саясат Мусаевич;
- Кенжегалиев Мажит Серикбаевич;
- Кулханов Азымбек Шындаулетович;
- Кузембаев Ербол Ахметович;
- Мендибаев Наурызбек Ерланулы;
- Нугуманов Ардак Койшибекович;
- Тлеубергенова Айман Мынбаевна.