Глава МЧС Азербайджана наградил ряд сотрудников профильного ведомства Казахстана

БАКУ /Trend/ - Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров наградил группу сотрудников МЧС Казахстана, принимавших участие в спасательной операции после крушения 25 декабря 2024 года вблизи Международного аэропорта Актау самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

Приказом министра нижеперечисленные сотрудники МЧС Казахстана награждены нагрудным знаком "За сотрудничество":

- Сейталин Азамат Серикович;

- Аминов Тимур Владимирович;

- Айдаров Кани Манапович;

- Караев Саясат Мусаевич;

- Кенжегалиев Мажит Серикбаевич;

- Кулханов Азымбек Шындаулетович;

- Кузембаев Ербол Ахметович;

- Мендибаев Наурызбек Ерланулы;

- Нугуманов Ардак Койшибекович;

- Тлеубергенова Айман Мынбаевна.