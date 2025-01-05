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Глава МЧС Азербайджана наградил ряд сотрудников профильного ведомства Казахстана

Политика Материалы 5 января 2025 22:08 (UTC +04:00)
Глава МЧС Азербайджана наградил ряд сотрудников профильного ведомства Казахстана
Фото: МЧС Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров наградил группу сотрудников МЧС Казахстана, принимавших участие в спасательной операции после крушения 25 декабря 2024 года вблизи Международного аэропорта Актау самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

Приказом министра нижеперечисленные сотрудники МЧС Казахстана награждены нагрудным знаком "За сотрудничество":

- Сейталин Азамат Серикович;

- Аминов Тимур Владимирович;

- Айдаров Кани Манапович;

- Караев Саясат Мусаевич;

- Кенжегалиев Мажит Серикбаевич;

- Кулханов Азымбек Шындаулетович;

- Кузембаев Ербол Ахметович;

- Мендибаев Наурызбек Ерланулы;

- Нугуманов Ардак Койшибекович;

- Тлеубергенова Айман Мынбаевна.

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