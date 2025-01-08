Международное сообщество не должно оставаться равнодушным к расизму и нарушениям прав человека, совершаемым Арменией на государственном уровне

БАКУ /Trend/ - Международное сообщество не должно оставаться равнодушным к расизму и нарушениям прав человека, которые Армения совершает на государственном уровне.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-слежбу Милли Меджлиса (парламент), об этом говорится в распространенном Инициативной группой парламента Азербайджанской Республики по возвращению в Западный Азербайджан заявлении.

"Как известно, конфликт, начатый Арменией в 1987 году, причинил азербайджанскому народу беспрецедентные страдания. В результате агрессивной политики Армении более миллиона азербайджанцев были изгнаны с родных земель. Становление азербайджанцев беженцами и вынужденными переселенцами было не побочным эффектом конфликта, а результатом непосредственно нацеленной и планомерно проводимой Арменией этнической чистки.

В основе этих преступлений лежит глубоко укоренившийся в политической среде Армении расизм. Расизм в Армении институционализирован как государственная политика. Это государство осуществляло тотальную и систематическую этническую чистку на своей территории и на азербайджанских землях, которые оно удерживало под оккупацией в течение тридцати лет. Кроме того, Армения полностью уничтожила на этих территориях культурное наследие азербайджанцев, разграбила природные богатства Азербайджана, общественную и частную собственность и целенаправленно массово загрязнила азербайджанские территории минами.

Однако идеология, основанная на расовой ненависти, радикальном национализме и насильственном экстремизме, могла привести к совершению таких масштабных и жестоких преступлений", - говорится в заявлении.

Отмечается, что появившаяся видеозапись выступления экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна датируемая 23 июля 1993 года в очередной раз доказывает это.

"В этой речи Тер-Петросян охарактеризовал этническую чистку азербайджанцев из Армении и оккупированных азербайджанских территорий как "историческое достижение".

"Армения и Нагорный Карабах решили проблему, которую армянский народ не мог решить более 600 лет. Армения и Нагорный Карабах полностью очищены от чуждых наций. Повторяю, это была 600-летняя проблема. Важность этого армянский народ будет ощущать еще как минимум 600 лет. Представьте, если бы сегодня в Армении было 180 тысяч представителей чуждой нации, как это было в 1988 году, то сегодня у нас не было бы государства. Мы не смогли бы защитить Зангезур, наши северо-восточные районы, побережье Севана. Даже здесь возникло бы несколько автономий. Помните, что в трех районах азербайджанцы составляли большинство - Варденис, Масис и Амасия. В Зангезуре их было чрезмерно много. Теперь эта проблема решена",- заявляет Тер-Петросян.

Это заявление, сделанное Левоном Тер-Петросяном на посту президента и представляющее в качестве государственной политики оккупацию и этнические чистки, произошедшие во время его правления, однозначно доказывает ответственность Армении как государства за указанные преступления и систематическое и организованное совершение этих преступлений", - подчеркивается в заявилении.

Отмечается, что независимо от того, кто был у власти в Армении, эта политика продолжалась без изменений. Преемник Левона Тер-Петросяна, бывший президент, кровавый военный преступник Роберт Кочарян пропагандировал расистские идеи, такие как "этническое и генетическое несоответствие" азербайджанцев и армян.

"Другой бывший президент и военный преступник Серж Саргсян открыто хвастался своей ролью в резне азербайджанских мирных жителей в Ходжалы в 1992 году и принял фашистскую идеологию нацистского генерала Гарегина Нжде в качестве официальной государственной политики. Нынешний премьер-министр Никол Пашинян, который в свое время проводил политику аннексии, говоря: "Карабах - это Армения", продолжает расистскую политику своих предшественников, не допуская возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев.

В контексте проводимой Арменией на государственном уровне расистской и реваншистской политики проводимое ею в настоящее время крупномасштабное вооружение представляет серьезную угрозу миру и безопасности.

В интервью азербайджанским СМИ 7 января 2025 года Президент Ильхам Алиев четко обозначил масштабы угрозы, создаваемой расизмом, насильственным экстремизмом, реваншизмом и милитаризмом, осуществляемой Арменией на государственном уровне. Мы полностью и однозначно поддерживаем взгляды Президента Ильхама Алиева на установление мира и стабильности в регионе и требования, адресованные Армении. Мы также пользуясь этой возможностью, выражаем глубокую благодарность главе государства за его твердую поддержку мирного, безопасного и достойного возвращения западных азербайджанцев на родину", - подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что международное сообщество, в том числе парламенты, не должны оставаться равнодушнымм к расизму и нарушениям прав человека, совершаемым Арменией на государственном уровне, а также к ее быстрому и полномасштабному вооружению.

"Армения, как член Организации Объединенных Наций и сторона многих международных конвенций по правам человека, должна быть привлечена к ответственности за эти действия и должно быть предотвращено ее вооружение.

Мы призываем международное сообщество осудить систематический расизм и политику этнических чисток, проводимую Арменией на государственном уровне, а от правительства Армении требуем немедленного прекращения вооружения, отказа от расистской политики, обеспечения безопасного и достойного возвращения западных азербайджанцев на родину и начала с этой целью диалога с Общиной Западного Азербайджана", - также говорится в заявлении.

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