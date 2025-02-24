Последний визит Президента Ильхама Алиева в Пакистан значительно укрепил наши двусторонние отношения - Мухаммад Шахбаз Шариф

БАКУ /Trend/ - Последний визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Пакистан значительно укрепил наши двусторонние отношения.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе в Баку.

"Ваше Превосходительство, большое спасибо за ваше очень теплое приглашение. И вот мы здесь, в Вашем прекрасном городе Баку, который всегда зелен, но сегодня он покрыт снежным покрывалом и выглядит еще красивее. Это напоминает мне о Вашем щедром вкладе: Ваша команда экспертов по садоводству находится в Исламабаде. Они проделали замечательную работу по озеленению Исламабада, который, Слава Всевышнему, уже является красивым городом, но видение вашей команды поистине выдающееся, и я благодарю Вас за этот жест.

Ваше превосходительство, Ваш последний визит в Пакистан значительно укрепил наши двусторонние отношения. Народ Пакистана был чрезвычайно вдохновлен и рад во время Вашего визита. Считаю, что сердца народов Азербайджана и Пакистана бьются в унисон. И я говорю это с полной искренностью от моего имени.

Вы всегда были великим другом Пакистана. Вы любите народ Пакистана. Точно так же, все правительства в Пакистане и все политические партии в Пакистане имеют одну общую черту, а именно — нашу дружбу и братство с Азербайджаном, с Вами и с народом Азербайджана.

Я бы с удовольствием посетил Шушу завтра, однако, как Вы знаете, экстремальные погодные условия. Но я буду очень рад посетить эти места, когда мы примем участие в конференции в июле этого года. И тогда мы, безусловно, сможем посетить эти красивые места.

Ваше превосходительство, во время нашей личной встречи сегодня утром мы провели замечательную и продуктивную беседу", - сказал премьер-министр Пакистана.