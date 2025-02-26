Канадская пресса написала о высказываниях Пашиняна по вопросу т.н. "геноцида армян"

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который на протяжении многих лет разжигал споры касательно событий 1915 года, сейчас подвергается критике как внутри страны, так и со стороны армянской диаспоры.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой, об этом говорится в статье Рейчел Авраам, известного политолога и журналиста, основателя и генерального директора Центра дипломатии Дона Грасия, опубликованной в популярном канадском издании "THEJ.CA".

В статье под названием "Никол Пашинян и события 1915 года" отмечено, что выступление Пашиняна в Давосе бросило вызов принятым историческим представлениям, вызвало дискуссии и резкую реакцию со стороны армянских националистов. Армянский премьер-министр, выразивший скептицизм в отношении комментариев своих соотечественников по поводу событий 1915 года, раскритиковал их неспособность отказаться от версий, которые формировались годами.

По словам Пашиняна, важно понимать, что именно произошло во время этих событий и почему это произошло, а также почему вопрос "геноцида армян" не поднимался в 1939 году, а внезапно стал актуальным в 1950-е годы. Заявление Пашиняна вызвало крайне резкую реакцию как в Армении, так и в армянской диаспоре. Его обвинили в озвучивании "опасных" заявлений, которые могут считаться "угрозой национальной безопасности Армении". Пашинян заявил, что армяне в течение многих лет использовали события 1915 года в политических и национальных целях для продвижения своих интересов в мире, а также для нанесения политического ущерба Турции. По его словам, это делали не только армяне, но и Советский Союз. Это заявление привело к еще более острой критике премьер-министра Армении.

В статье со ссылкой на Пашиняна говорится, что история о "геноциде" с дополнительными мифами была сфабрикована Советским Союзом, а член Центрального комитета Коммунистической партии Армении Карен Демирчян пропагандировал её.

По мнению автора, не случайно Пашинян упомянул 1950-е годы. Так, в 1952 году Турция была принята в НАТО. В результате СССР начал использовать "армянскую историю" для давления на Турцию. Это проистекало не из желания "позаботиться" об армянах, а из ненависти к туркам и желания навредить странам-членам НАТО, являвшимся врагами Советского Союза. Однако, несмотря на пропаганду со стороны СССР "геноцида армян", добавление мифов к толкованию событий, именно армяне являются создателями этих мифов.

С полным текстом статьи можно ознакомиться по ссылке:

https://thej.ca/2025/02/17/nikol-pashinyan-and-the-events-of-1915/

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