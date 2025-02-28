Гуманитарная помощь, направленная из Азербайджана в Сирию, распределена в Алеппо (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Гуманитарная помощь, направленная из Азербайджана в Сирию, распределена в Алеппо.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на странице посольства Азербайджана в Сирии в социальной сети X.

"В акции по распределению гуманитарной помощи, организованной в лагере для вынужденных переселенцев в селе Каракёпрю провинции Алеппо, приняло участие посольство Азербайджанской Республики в Сирийской Арабской Республике",- отмечается в публикации.

Напомним, что 30 декабря прошлого года из Азербайджана в Сирию отправился первый караван гуманитарной помощи, включающий около 200 тонн продовольствия и продуктов питания. Эта помощь была предоставлена Азербайджанской Республикой братскому народу Сирии и была использована 8 тысячами семей вынужденных переселенцев, что охватило от 32 до 40 тысяч человек.

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