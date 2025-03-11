В Азербайджан экстрадированы трое лиц, находящихся в международном розыске

БАКУ /Trend/ - Ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции граждан Азербайджанской Республики Абдуллаева Ифрамина Эльбрус оглу, Юсуфова Эмина Борис оглу и Мехдиева Натига Искендер оглу в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 года было удовлетворено Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Об этом во вторник Trend сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

"Поскольку были выявлены обоснованные подозрения в совершении ими преступных деяний, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, было принято решение о привлечении их в качестве обвиняемых и они были объявлены в международный розыск за уклонение от следствия.

Вышеуказанные лица были задержаны на территории Российской Федерации и доставлены в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции",- говорится в сообщении ведомства.

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