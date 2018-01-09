История улицы Мамеда Мамедова в центре Европы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Прошло 15 лет со дня смерти легендарного героя Нидерландов «Медо» - азербайджанца Мамеда Мамедова. Эта легендарная личность похоронена на церковном кладбище в голландском городе Остервейк, считающемся жемчужиной области Северный Брабант. В его честь в этом городе установлен памятник, а именем Мамеда Мамедова названа одна из городских улиц. При жизни этот азербайджанец был удостоен звания почетного гражданина Нидерландов, а в 1996 году награжден высшим орденом королевской семьи Оранских-Нассау.

Национальный герой Голландии Мамед Мамедов, или как его прозвали местные жители «Медо», - уроженец Загатальского района Азербайджана, был призван на фронт в 1941 году. В одном из боев в районе реки Дон Мамед Мамедов получил ранение и попал в немецкий плен. Военнопленных, в числе которых было много азербайджанцев, содержали в концлагере в Польше, откуда в дальнейшем они были этапированы в голландскую провинцию Брабант. Их использовали в качестве рабочей силы для строительства дорог, укреплений и переброски боеприпасов на оборонительные сооружения вермахта, создаваемые против высадки союзников в Нормандии. Как рассказали очевидцы тех дней, военнопленные были переодеты в форму солдат голландской армии, в связи с чем черноволосые гордые азербайджанцы завоевали симпатии местных жителей.

Местные жители, с симпатией относившиеся к пленным, скрытно подкармливали их хлебом. Через некоторое время Мамеду Мамедову с еще несколькими пленными удалось бежать. В августе 1944 года он вышел на действующее в подполье Движение Сопротивления Голландии, в рядах которого храбро сражался с фашизмом до окончания войны. За героизм «Медо» был награжден руководством Движения Сопротивления. После войны Мамед остался жить в Голландии. Здесь он обзавелся семьей, у него родилась дочь – Нене Ханум. Мамед- Медо долго работал на обувной фабрике, занимался сельским хозяйством, служил в полиции и даже тренировал местный футбольный клуб. Он умер в 2003 году и похоронен вместе с супругой на местном кладбище.

В годы Второй мировой войны немало азербайджанцев сражались в составе партизанских отрядов в Европе. Самые известные из них - Герой Советского Союза Мехти Гусейнзаде ("Михайло"), участвовавший в Движении Сопротивления на территории Югославии и Италии, и Ахмедия Джебраилов ( "Мишель"), воевавший в рядах Французского Сопротивления. История «Медо» стала известно благодаря работавшему тогда дипломатом в Голландии Эльхану Алескерову, который все свое свободное время посвятил поиску соотечественников, волею судьбы оказавшихся вдали от Родины. Многочисленным историям о судьбе азербайджанцев, погибших на фронтах Второй мировой войны, он посвятил книгу «Утерянное время». Со слов автора, улица Мамеда Мамедова в центре Европы олицетворяет всех соотечественников-азербайджанцев, сложивших голову в борьбе за освобождение Европы от фашизма.

Эльхан Алескеров, руководитель экспертного совета Baku Network, доктор философии

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