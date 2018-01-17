Управление мусульман Кавказа распространило заявление в связи с годовщиной 20 января

17 января 2018 21:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Страна находится в преддверии 28-й годовщины трагедии 20 января, которая вписана в память нашего народа как страница глубокой скорби, и в то же время национальной гордости.

Об этом говорится в заявлении Управления мусульман Кавказа (УМК), распространенном в среду в связи с годовщиной трагедии 20 января.

20 января, говорится в заявлении, была первая борьба и первая моральная победа на пути, ведущей к независимости, восстановлению национальных и религиозных ценностей.

УМК заявляет, что мир должен знать, что среди кровавых террористических актов, осуществленных тоталитаризмом в XX веке, также есть массовый террор против азербайджанского народа - карабахский конфликт, преступление 20 января, Ходжалинская резня.

"В период, когда под вопросом оказалась не только судьба Азербайджана, но и его существование на карте, правду против этой несправедливости впервые озвучил находящийся в Москве храбрый сын нашего народа, мудрый государственный деятель Гейдар Алиев, который обвинил организаторов кровавого преступления и описал этот инцидент как провокацию против закона, демократии и человечества", - подчеркнули в УМК.

"К сожалению, некоторые страны и международные организации, придерживаясь политики двойных стандартов, предпочитают сохранять молчание", - говорится в заявлении.

УМК выразило надежду, что с помощью Аллаха и под руководством Президента Ильхама Алиева земли Азербайджана будут освобождены от оккупации.

Управление мусульман Кавказа выражает глубокие соболезнования семьям погибших 20 января, а также семьям всех шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность страны и национальную независимость.

"Аллах рехмет элясин!", - говорится в заявлении.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года советская армия без объявления чрезвычайного положения начала против Азербайджана военные действия. По официальным данным Генеральной прокуратуры Азербайджана, следствием было установлено, что в результате этого преступления погибли 132 человека, были ранены 612 человек, 841 человек был незаконно арестован, были разрушены сотни зданий, государству и гражданам был нанесен огромный материальный ущерб.

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