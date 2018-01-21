Шахрияр Мамедъяров остается в тройке лидеров супертурнира "Tata Steel Chess"

21 января 2018 23:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В голландском Вейк-ан-Зее завершился восьмой тур супертурнира по шахматам "Tata Steel Chess".

Азербайджанский гроссмейстер Шаърияр Мамедъяров встретился в рамках тура с представителем Нидерландов Анишем Гири. Игра завершилась победой Гири.

Мамедъяров с 5,5 очками находится на третьем месте турнира. Первые два места разделяют Аниш Гири и Магнус Карлсен соответственно.

Шахрияр Мамедъяров в рамках девятого тура во вторник встретится с россиянином Владимиром Крамником, который с пятью очками находится на четвертой строчке турнирной таблицы.

(Автор: Рауф Гулиев)

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