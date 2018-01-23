В Азербайджане определен порядок лечения наркоманов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане лица, которые будут освобождены от уголовной ответственности в связи с наркозависимостью и в отношении которых применены принудительные меры лечения, будут стационарно лечиться в специализированных медучреждениях.
В связи с этим Кабмин внес изменение в «Правила и порядок применения и условия использования наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях, а также медицинских мер в отношении лиц, больных наркоманией».
Решение вступает в силу со дня начала функционирования медучреждения МВД, где осуществляются принудительные меры медицинского характера в связи наркоманией.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидов)
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