Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия персональной выставки известного фотографа Резы Дегати

13 апреля 2018 02:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в среду открылась персональная выставка известного фотографа Резы Дегати.

В церемонии открытия представленной в парке Центра Гейдара Алиева персональной выставки под названием «Человечество. Приглашение в визуальное путешествие» приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Выступивший на церемонии Реза Дегати сказал, что очень рад тому, что выставка открылась в одном из самых крупных культурных пространств мира - Центре Гейдара Алиева. «Сегодняшний день станет запоминающимся днем в моей жизни», - сказал фотограф, отметив, что начал фотографировать 40 лет назад и объездил весь мир. По его словам, за эти 40 лет он увидел в мире не только войны, трудности, но и прекрасное.

Фотограф отметил, что если человек не будет видеть красоту мира, природы, то он не поймет почему должен помогать человечеству. Он подчеркнул, что все существа в мире - люди, другие живые существа, растения связаны друг с другом и составляют единство. «Наша главная цель, - помогая друг другу, защищать планету», - сказал Реза Дегати.

Отметив, что уже 30 лет приезжает в Азербайджан и видел, как за эти годы развивается наша страна, фотограф особо отметил атмосферу толерантности в Азербайджане, сказал, что представители всех религий, наций живут здесь спокойно. «Это моя мировая выставка. Через месяц в Центре Гейдара Алиева будут демонстрироваться мои работы об Азербайджане», - сказал Реза Дегати, выразив признательность за поддержку Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой и вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой.

Затем состоялось знакомство с выставкой. На выставке демонстрируется до 60 фотографий автора. Здесь экспонируются фотографии, сделанные Резой Дегати в различные годы в Азербайджане, Франции, Египте, Турции, Китае, Афганистане и других странах. Они отражают истории людей различной культуры, судьбы, их чувства.

Работы, экспонируемые в парке Центра Гейдара Алиева, приглашают также посетителей в визуальное и художественное путешествие по миру.

Автор выставки Реза Дегати начинал свою карьеру с исследований и архитектуры, затем, следуя зову сердца, начал заниматься фотографией, добился успехов в этой области, стал обладателем международных премий. За последние 40 лет Реза Дегати совершил путешествие в более чем 100 стран. Его работы используются в качестве иллюстраций в книгах, демонстрируются на выставках, в документальных фильмах, подготовленных для канала National Georaphic, публикуются в международной печати. В Париже были организованы выставки Резы Дегати «Размышления эмигранта», «Пересечение судеб», в Вашингтоне - «Один мир, одно племя», в Нормандии - «Война+Мир», в Дохе - «Надежда». В целом, фотограф был участником 250 выставок по всему миру.

Работы Резы Дегати, впервые посетившего Азербайджан в 1987 году, представлены в ряде проектов, реализуемых по инициативе Фонда Гейдара Алиева. В 2013 году в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО была открыта выставка работ Резы Дегати под названием «Азербайджан. Пространство толерантности», организованная Фондом Гейдара Алиева. Затем эта выставка демонстрировалась в Москве, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Европейском парламенте в Брюсселе. А в 2014 году в Париже прошла выставка Резы Дегати «Азербайджан - привлекательность огня».

При поддержке Фонда Гейдара Алиева были также изданы книги «Привлекательность огня» и «Резня невинных», состоящие из фоторабот Резы Дегати. Являющийся исследователем общества National Geographic Реза Дегати удостоен ряда премий, в том числе почетного звания «Doctor Honoris Causa» Парижского Американского университета, является кавалером французского Национального ордена Заслуг.

Выставка будет открыта до 1 октября.

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