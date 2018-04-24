БГУ будет сотрудничать с Харьковским национальным техническим университетом (ФОТО)

24 апреля 2018 16:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) побывала делегация Харьковского национального технического университета (ХНТУ) Украины во главе с его ректором, член-корреспондентом Национальной академии наук Украины Евгением Соколом, сообщает азербайджанский вуз во вторник.

Приветствуя гостей, ректор, академик Абель Магеррамов рассказал о БГУ, его международных связях и сотрудничестве с известными организациями, членом которых вуз является.

Ректор Евгений Сокол рассказал об этапах развития ХНТУ. Было отмечено, что на 22 факультетах вуза обучается более 20 тысяч студентов, он сотрудничает с университетами Германии, США, Франции, Великобритании и других стран.

В ходе встречи между вузами подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий обмен исследователями, аспирантами и магистрантами, проведение научных исследований по совместным проектам. Документ также предусматривает обмен опытом для повышения квалификации ученых и преподавателей, организацию совместных семинаров и конференций, совместное участие в проектах и ​​программах, представляющих взаимный интерес.

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