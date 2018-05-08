"Мы хотим вернуться домой" - видеоролик в связи с оккупациией Шуши (ВИДЕО)

БАКУ /Trend / - Сегодня 8 мая в день оккупации города Шуша Baku Media Center представил анимационный ролик "Мы хотим вернуться домой" на английском языке, сообщили Trend Life в пресс-службе Baku Media Center.

Главная цель в подготовке видеоролика – доведение до мировой общественности правды об Азербайджане, в частности, о нагорно-карабахском конфликте, о почти одном миллионе беженцев и вынужденных переселенцах, которые хотят вернуться в родные дома.

Сегодня исполняется двадцать шестая годовщина оккупации азербайджанского города Шуша вооруженными силами Армении. 8 мая 1992 года вооруженные до зубов силы Армении оккупировали город Шуша. В боях за оборону Шуши 195 наших соотечественников стали шехидами, 165 человек были ранены, 58 человек захвачены в плен и взяты в заложники. Во время оккупации армянские вандалы разграбили музеи, в которых находились тысячи экспонатов, разрушили сотни историко-культурных памятников, осквернили святилища и мечети, уничтожили большое число редких образцов рукописей, превратили в руины учреждения образования и здравоохранения.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.