В Азербайджане ожидается жаркая погода

20 августа 2018 17:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В некоторых регионах Азербайджана максимальная температура воздуха достигнет 35 градусов тепла.

Об этом в понедельник сказала Trend заведующая отделом экологического просвещения министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

С 21 по 24 августа северный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове сменится умеренным юго-западным.

Заведующая отделом отметила, что в ближайшие дни температура воздуха постепенно повысится.

"Максимальная температура на Абшеронском полуострове ожидается 33-34 градусов тепла, в низменных районах - ближе к 35 градусам тепла, в горных районах - 23-24 градуса", - сказала Тагиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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