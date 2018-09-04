В Азербайджане ведущим незаконную работу религиозным деятелям не будет уступок - Аллахшукюр Пашазаде

4 сентября 2018 20:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В день Ашура и другие дни нужно стремиться, чтобы не запятнать религию. Для религиозных деятелей, ведущих незаконную деятельность, не будет никаких уступок.

Об этом во вторник, на мероприятии в связи с началом месяца Мухаррам сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

Председатель УМК сказал, что в день Ашура каждый газий будет отчитываться.

«Не исключено, что будут наблюдаться некоторые ошибки. В будущем мы постараемся их устранить», - добавил Пашазаде.

Пашазаде также отметил, что некоторые зарубежные силы хотят спровоцировать в стране сепаратизм, беспорядки.

«Армяне хотят нанести нам удар нашими же руками, привести народ к столкновению. Это те силы, которые не желают видеть сегодняшний подъем Азербайджана. Для некоторых людей нет ничего святого», - сказал председатель УМК.

Пашазаде добавил, что религиозные деятели должны донести эти реалии до народа, люди должны понимать, что необходимо бороться с выступающими против Азербайджана провокаторами.

«Азербайджан – наша родина, поэтому мы должны сообща вести эту борьбу», - отметил председатель УМК.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Все азербайджанские паломники благополучно вернулись с хаджа - УМК
Общество 19:22
День Ашура в Азербайджане пройдет в соответствии с фетвой Управления мусульман Кавказа - госкомитет (ФОТО)
Общество 14:31
Первая группа азербайджанских паломников завтра возвращается в Азербайджан
Общество 31 августа 19:55
В Азербайджане в результате мониторингов мечетей в месяц Рамазан был выявлен ряд нарушений
Общество 22 июня 06:25
Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
Общество 13 июня 17:30
В БГУ проходит Международная научная конференция "Азербайджанская Республика - 100: первая парламентская республика на мусульманском Востоке" (ФОТО)
Общество 21 мая 17:37
Лента новостей
В Индии девять человек погибли и более 40 пострадали в ДТП с автобусами
Другие страны 21:41
В Лондоне три человека пострадали при атаке отравляющим веществом
Европа 21:14
В Азербайджане введено освобождение средств помощи религиозным деятелям от налогов
Бизнес 21:09
Китайская Heangshui Decheng Machinery построит несколько заводов в Узбекистане
Узбекистан 20:48
Госорган Турции привлекает иностранных страховщиков
Тендеры 20:35
Российская авиакомпания откроет рейсы в города Узбекистана
Узбекистан 20:33
Кызылординская область Казахстана намерена увеличить экспорт нефти
Энергетика 20:31
В Турции сократилось количество транспортных средств
Бизнес 20:27
В Казахстане возросли цены на промышленную продукцию
Казахстан 20:23