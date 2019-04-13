В воскресенье в Азербайджане будет до 26 градусов тепла

13 апреля 2019 13:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове осадков преимущественно не ожидается, утром и вечером местами слабый туман, умеренный юго-западный ветер, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-12, днем - 15-20 градусов тепла, в Баку ночью - 10-12, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем – 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью - 8-13, днем - 21-26 градусов тепла, в горах ночью - 3-8, днем - 14-19 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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