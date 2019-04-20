Федерация гимнастики Азербайджана создала для спортсменов все необходимые условия – гимнастка из Казахстана

БАКУ /Trend/ - Соревнования II Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy организованы на высоком уровне. Об этом сказала в субботу Trend гимнастка из Казахстана Баян Койбака.

«Организация соревнований AGF Junior Trophy замечательная. Федерация гимнастики Азербайджана создала для спортсменов все необходимые условия. В Баку очень большая Арена гимнастики, и это немного добавило мне волнения. Перед выступлением я старалась собраться – закрыла глаза и вспомнила все наставления тренера», - добавила Койбакар.

Гимнастка считает, что лучше всего на квалификационных соревнованиях выступила в упражнении с лентой.

«Пока рано говорить о результатах, так как не все участницы турнира выступили. Для меня очень важно мнение тренера, надеюсь, что не подвела. Люблю выступать со всеми предметами, но считаю, что сегодня лучше всего удалось упражнение с лентой», - сказала она.

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy пройдет в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе в упражнениях со скакалкой, мячом, булавами и лентой, а также квалификации команд в групповых упражнениях (5 обручей и 5 лент).

Азербайджан на этом турнире представляют Нармина Самедова, Нармин Байрамова и бронзовая медалистка Чемпионата Европы-2018 среди юниорок Арзу Джалилова в индивидуальной программе, а также Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Сельджан Гаджизаде, Милана Акберова и Фарида Сафиярзаде в групповых упражнениях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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