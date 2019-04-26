Программа первого дня гонок Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан

26 апреля 2019 10:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку стартует первый день Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан, сообщает в пятницу Trend.

В сегодняшней программе на трассе Бакинского городского кольца две сессии свободных заездов болидов, а также автограф-сессии команд "Red Bull Racing", "Scuderia Ferrari" и Renault".

Фан Зона открывается

10:00

Вся развлекательная зона

Свободный заезд F2™

11:00

На трассе

11:45

Автограф-сессия - Red Bull Racing

11:10

F1® Фан-зона

11:30

Автограф-сессия - Scuderia Ferrari

11:30

F1® Фан-зона

11:50

Автограф-сессия - Renault

11:30

F1® Фан-зона

11:50

F1® первая сессия свободных заездов

13:00

На треке

14:30

Квалификация F2™

15:00

На треке

15:30

F1® вторая сессия свободных заездов

17:00

На треке

18:30

Открываются ворота на трассу

20:00

На треке

Фан Зона закрывается

22:00

Вся развлекательная зона

На городской трассе будут соревноваться десять команд, в каждой из которой представлены два пилота. Среди них такие знаменитые пилоты, как Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Рейкконен, Макс Ферстаппен.

Гонки Формулы 1, которые в четвертый раз проходят в столице Азербайджана, продолжатся до 28 апреля.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы 1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «Паддок-клуба».

(Текст: Кямаля Сеидова)

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