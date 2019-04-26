Программа первого дня гонок Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку стартует первый день Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан, сообщает в пятницу Trend.
В сегодняшней программе на трассе Бакинского городского кольца две сессии свободных заездов болидов, а также автограф-сессии команд "Red Bull Racing", "Scuderia Ferrari" и Renault".
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Фан Зона открывается
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10:00
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Вся развлекательная зона
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Свободный заезд F2™
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11:00
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На трассе
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11:45
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Автограф-сессия - Red Bull Racing
|
11:10
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F1® Фан-зона
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11:30
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Автограф-сессия - Scuderia Ferrari
|
11:30
|
F1® Фан-зона
|
11:50
|
Автограф-сессия - Renault
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11:30
|
F1® Фан-зона
|
11:50
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F1® первая сессия свободных заездов
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13:00
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На треке
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14:30
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Квалификация F2™
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15:00
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На треке
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15:30
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F1® вторая сессия свободных заездов
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17:00
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На треке
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18:30
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Открываются ворота на трассу
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20:00
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На треке
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Фан Зона закрывается
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22:00
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Вся развлекательная зона
На городской трассе будут соревноваться десять команд, в каждой из которой представлены два пилота. Среди них такие знаменитые пилоты, как Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Рейкконен, Макс Ферстаппен.
Гонки Формулы 1, которые в четвертый раз проходят в столице Азербайджана, продолжатся до 28 апреля.
Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.
Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы 1 еще на три года.
Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.
Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.
Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «Паддок-клуба».
(Текст: Кямаля Сеидова)
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