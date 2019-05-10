Госкомитет о частных кладбищах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не может быть частных кладбищ.

Об этом сказал журналистам заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Гюндуз Исмайлов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, согласно утвержденному Кабинетом министров документу, кладбища должны быть на балансе муниципалитетов: «Все вопросы, связанные с кладбищами, должны регулироваться в соответствии с этим документом, в котором отражены вопросы, касающиеся закладки кладбищ, организации похорон».

Зампред комитета отметил, что соответствующее решение Кабмина о кладбищах также содержит вопросы, связанные с Аллеями почетного захоронения и шехидов.

По словам Исмайлова, в настоящее время работы в этом направлении продолжаются, и соответствующие структуры проинформируют общественность: «В решении Кабмина указан конкретный срок о передаче кладбищ на баланс муниципалитетов. Этот срок не связан с очередными муниципальными выборами».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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