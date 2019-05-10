Госкомитет о частных кладбищах в Азербайджане

10 мая 2019 14:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не может быть частных кладбищ.

Об этом сказал журналистам заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Гюндуз Исмайлов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, согласно утвержденному Кабинетом министров документу, кладбища должны быть на балансе муниципалитетов: «Все вопросы, связанные с кладбищами, должны регулироваться в соответствии с этим документом, в котором отражены вопросы, касающиеся закладки кладбищ, организации похорон».

Зампред комитета отметил, что соответствующее решение Кабмина о кладбищах также содержит вопросы, связанные с Аллеями почетного захоронения и шехидов.

По словам Исмайлова, в настоящее время работы в этом направлении продолжаются, и соответствующие структуры проинформируют общественность: «В решении Кабмина указан конкретный срок о передаче кладбищ на баланс муниципалитетов. Этот срок не связан с очередными муниципальными выборами».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку прошла конференция «Гейдар Алиев и религиозная политика в Азербайджане»
Политика 1 мая 12:05
Госкомитет Азербайджана о включении в программу вузов преподавания религии
Общество 30 апреля 10:51
Мубариз Гурбанлы: Азербайджанское государство стоит на страже ценностей мультикультурализма
Политика 25 апреля 22:01
В Баку прошла конференция на тему “Религиозно-идеологическая безопасность и медиа” (ФОТО)
Политика 16 апреля 21:20
В преддверии праздника Рамазан в Азербайджане пройдут мониторинги - госкомитет
Общество 16 апреля 14:08
В Азербайджане растет необходимость в женщинах-теологах - Госкомитет
Общество 16 апреля 13:22
Лента новостей
Эксперт: Армения прилагает усилия для затягивания урегулирования нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 15:23
Правящая партия ЮАР набирает на выборах 57% после обработки более 90% голосов
В мире 15:11
Чистый объем продаж Petkim увеличился более чем на 50%
Энергетика 15:02
Пакистанская община США наградила азербайджанского дипломата (ФОТО)
Политика 15:00
Азербайджанская компания отмечает снижение спроса на автомобильные шины
Бизнес 14:57
БАКОТЕК становится дистрибьютором решений Arista Networks в Азербайджане
ИКТ 14:48
Турция сократила товарооборот с Туркменистаном
Бизнес 14:45
Япония направила КНДР протест в связи с пусками ракет
В мире 14:43
В Нахчыване состоялось первенство по стрельбе среди военнослужащих (ФОТО)
Общество 14:40