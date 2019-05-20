Завтра в Баку местами будет дождливо

20 мая 2019 14:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди, в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром временами усиливающийся северо-западный ветер вечером перейдет в северо-восточный, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-17, днем 21-25, в Баку ночью 16-18, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 761 до 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85, днем - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана в отдельных местах ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами ливни, возможен град. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, в отдельных местах восточный ветер временами будет усиливаться.

Ночью 13-18, днем 25-30, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.

Слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеочувствительных людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завтра в Баку до 25 градусов тепла
Общество 19 мая 15:16
В воскресенье в Баку сохранится солнечная погода
Общество 18 мая 13:33
В Азербайджане завтра ожидается до 33 градусов тепла
Общество 17 мая 16:01
Завтра в Азербайджане ожидается до 32 градусов тепла
Общество 14 мая 15:23
В Баку будет дождливо
Общество 13 мая 14:16
Завтра в Баку до 25 градусов тепла
Общество 12 мая 13:17
Лента новостей
Грузия и Румыния будут развивать торговые отношения
Финансы 14:28
В Австралии мужчина нашел золотой самородок стоимостью сто тысяч долларов
В мире 14:28
Сегодня ночью будет ограничено движение на автотрассе Баку-Сумгайыт
Общество 14:21
Госорган Турции привлечет иностранных подрядчиков
Турция 14:20
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 14:18
Обнародованы показатели товарооборота между Турцией и Грузией
Бизнес 14:12
В Баку выступит YouTube сенсация Adam Ben Ezra (ВИДЕО)
Культура 14:05
Какие сельхозпроекты реализуются в Туркестанской области Казахстана?
Бизнес 14:03
Ученые выяснили, как гипергравитация повлияет на жизнь космонавтов
В мире 14:01