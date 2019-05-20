Завтра в Баку местами будет дождливо

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди, в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром временами усиливающийся северо-западный ветер вечером перейдет в северо-восточный, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-17, днем 21-25, в Баку ночью 16-18, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 761 до 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85, днем - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана в отдельных местах ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами ливни, возможен град. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, в отдельных местах восточный ветер временами будет усиливаться.

Ночью 13-18, днем 25-30, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.

Слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеочувствительных людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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