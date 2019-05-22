"Азеришыг": Генераторы обеспечат полную мощность и безопасное движение поездов метро

БАКУ /Trend/ - На подстанциях ОАО «Азеришыг» при участии специалистов ЗАО «Бакметрополитен» и «Азеришыг» установлены генераторы для электроснабжения метро.

Об этом сказал журналистам главный инженер Технического департамента ОАО «Азеришыг» Мехман Аббасов, сообщает в среду Trend.

По словам главного инженера, в настоящее время ведутся наладочные работы: «Благодаря создаваемой системе генераторы, в случае необходимости, обеспечат полную мощность поездов и их безопасное движение от одной станции к другой. На девяти подстанциях осуществляются работы по установке и наладке генераторов мощностью 2000-2500 киловольт, а на одной подстанции – мощностью 1000 киловольт».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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