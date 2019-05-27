Азербайджан и Грузия договорились об упрощении пограничного режима в связи с проведением финала Лиги Европы УЕФА в Баку

27 мая 2019 17:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На госгранице состоялась рабочая встреча делегаций во главе с начальником Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковником Эльчином Гулиевым и начальником Пограничной полиции МВД Грузии Теймуразом Кекелидзе

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госпогранслужбу, на встрече обсуждались текущая оперативная обстановка на государственной границе, обеспечение соблюдения правил пограничного режима, обмена информацией, и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Также обсуждались и были согласованы вопросы в связи с ожидаемым прибытием через Грузию в Азербайджан болельщиков на финальную игру Лиги Европы УЕФА воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом, были достигнуты договоренности об упрощении режима прохождения ими таможенных пунктов и создании особых условий прохода для лиц этой категории и их автомобилей.

Встреча прошла в обстановке взаимопонимания.

Напомним, что на финальном матче будут присутствовать свыше 30 тысяч иностранных болельщиков, которые прибывают в Баку специальными чартерными рейсами. Для удобной и безопасной транспортировки болельщиков в 12 пунктах будут работать 450 автобусов.

Отметим, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси". Игра начнется в 23:00 по местному времени.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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