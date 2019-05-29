«Бакметрополитен» планирует работать круглосуточно (Эксклюзив)

29 мая 2019 10:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Станции «Бакметрополитена» в ночь с 29 на 30 мая могут работать в круглосуточном графике, сказал в среду Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

Напомнив, что сегодня в Баку состоится финальная игра Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси», пресс-секретарь добавил, что сегодня все станции метро будут работать в усиленном режиме, поэтому метро планирует запустить резервные поезда. «Вход пассажиров в метро и их передвижение по определенным маршрутам будет обеспечено до 04:00. Однако, в случае необходимости метро будет работать до утра, до тех пор, пока не обслужит последнего болельщика финальной игры», - сказал Мамедов.

Напомним, что сегодня на Бакинском олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Trend, болельщики, которые с волнением ждут финальной встречи соревнования, будут наблюдать за матчем английских клубов "Челси" и "Арсенал".

Финальная встреча начнется в 23:00, и объединит всех вокруг футбольного праздника.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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