В первые дни июня в Баку будет до 31 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - С 31 мая по второе июня в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, осадков не ожидается, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

Завтра утром местами слабый туман, морось, скорость северного ветра составит 12 метро в секунду, временами до 16 метров в секунду, первого июня будет дуть южный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду, второго июня ветер усилится до 15 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит 18-20, днем 26-29, 1-2 июня - до 31 градуса тепла.

В большинстве районов Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако в некоторых горных территориях вечером и ночью возможны кратковременные ливневые дожди, грозы, град. Скорость восточного ветра составит 5-10 метров в секунду, местами усилится.

Ночью 15-20, днем 28-33, в горах ночью 9-14, днем 16-21 градус тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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