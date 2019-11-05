В Центре Гейдара Алиева пройдет концерт Московского камерного оркестра “Musica Viva” (ВИДЕО) (версия 2)

5 ноября 2019 13:48 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 17 декабря пройдет концерт Московского камерного оркестра “Musica Viva”, сообщает во вторник Trend.

В концертной программе будут исполнены произведения всемирно известных композиторов В.А. Моцарта, И.С.Баха, А.Аренского и Д.Шостаковича.

На концерте будут солировать художественный руководитель и дирижер оркестра Александр Рудин (виолончель), Алексей Володин (фортепиано) и Андрей Ершов (труба).

Билеты можно приобрести в кассе Центра, на сайте iTicket.az и в пунктах продаж.

Московский камерный оркестр “Musica Viva” был создан в 1978 году. С 1988 года и по настоящее время оркестром руководит дирижер, виолончелист и пианист Александр Рудин.

"Musica Viva" - универсальный музыкальный коллектив, исполняющий в различных жанрах. В широкий репертуар оркестра включены редко исполняемые произведения русских и западных классиков, а также сочинения современных авторов.

За последние 10 лет "Musica Viva" с большим успехом реализует большие проекты – представляет оперы и оратории в виде концерта в исполнении известных дирижеров и певцов.

"Musica Viva" - постоянный участник международных музыкальных фестивалей. Оркестр гастролировал в Германии, Бельгии, Чехии, Китае, Финляндии, Франции, Индии, Испании, Италии, Латвии, Нидерландах, Словении, Тайване, Турции и Японии. Различными студиями звукозаписи выпущены десятки дисков оркестра.

Александр Рудин - народный артист России, лауреат Государственной премии, всемирно известный виолончелист, дирижер, сотрудничающий с симфоническими и камерными оркестрами, пианист, педагог-исследователь и автор оркестровки камерных произведений. Его репертуар безграничен, и охватывает как известные, так и никогда ранее не исполнявшиеся произведения, созданные за 400 лет для виолончели.

Алексей Володин - один из самых талантливых представителей российской фортепианной школы, обладающий исключительным техническим мастерством. После победы в Международном конкурсе пианистов имени Гезы Анды в Цюрихе в 2003 году он успешно выступает в престижных концертных залах различных городов мира.

Трубач Андрей Ершов в 2011 году окончил Московскую государственную консерваторию. В настоящее время является солистом Московского академического музыкального театра имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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