В выходные в Баку до 21 градуса тепла

8 ноября 2019 20:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные.

На Большом и Малом Кавказе в основном без осадков. Утром местами туман. В предгорных районах температура воздуха 16-21, в горных - 13-18 градусов тепла, передает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В Лянкяран-Астаринской зоне в основном без осадков, утром в горах туман. Максимальная температура воздуха 16-21 градус, в горных районах 15-19 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне осадки не ожидаются. Максимальная температура воздуха составит 17-22 градуса тепла.

В равнинных районах в основном без осадков. Утром местами туман, максимальная температура воздуха 18-23 градуса тепла.

В Нахчыванской АР также в основном без осадков. Максимальная температура воздуха - 16-21 градус тепла.

В столице в основном без осадков. Ветер умеренный южный. Максимальная температура воздуха днем - 17 - 21 градус тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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